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Элина СВИТОЛИНА: «Сейчас прохожу интенсивное лечение колена»

Украинка по-прежнему не восстановилась после травмы

  • 19.11.2019 14:22
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Элина СВИТОЛИНА: «Сейчас прохожу интенсивное лечение колена»
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что большую часть сезона играла с травмой колена:

«Да, боль в колене в этом сезоне я чувствовала очень часто и ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы.

Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году».

Ранее Свитолина заявила, что не собирается идти в политику.

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Источник — tochka.net

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