Элина СВИТОЛИНА: «Сейчас прохожу интенсивное лечение колена»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что большую часть сезона играла с травмой колена:

«Да, боль в колене в этом сезоне я чувствовала очень часто и ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы.

Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году».

Ранее Свитолина заявила, что не собирается идти в политику.