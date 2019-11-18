Элина СВИТОЛИНА: «В политику идти не собираюсь»

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не планирует идти в политику:
«В политику я идти не собираюсь, так как меня это не привлекает. Я выбрала другой путь. Я могу повлиять на развитие спорта с помощью благотворительного фонда, который мы создали. Мы очень плотно работаем, чтобы помогать детям развиваться и открывать для них новые возможности. Так как у меня есть определенный опыт в теннисе и отличная команда, мы знаем, как помочь детям реализовать себя.
Прошло уже несколько мероприятий в рамках деятельности нашего фонда: был организован лагерь для юных теннисистов и мы отобрали несколько талантливых детей, для которых будет предусмотрена спонсорская поддержка ― участие в турнирах, посещение нескольких международных академий, работа с опытными тренерами».
Ранее Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир Большого Шлема в 2020 году.
Источник — tochka.net
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