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Элина СВИТОЛИНА: «В политику идти не собираюсь»

Первая ракетка Украины не видит себя в политике

  • 18.11.2019 19:21
  • 662 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «В политику идти не собираюсь»
© WTA. Элина Свитолина

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не планирует идти в политику:

«В политику я идти не собираюсь, так как меня это не привлекает. Я выбрала другой путь. Я могу повлиять на развитие спорта с помощью благотворительного фонда, который мы создали. Мы очень плотно работаем, чтобы помогать детям развиваться и открывать для них новые возможности. Так как у меня есть определенный опыт в теннисе и отличная команда, мы знаем, как помочь детям реализовать себя.

Прошло уже несколько мероприятий в рамках деятельности нашего фонда: был организован лагерь для юных теннисистов и мы отобрали несколько талантливых детей, для которых будет предусмотрена спонсорская поддержка ― участие в турнирах, посещение нескольких международных академий, работа с опытными тренерами».

Ранее Свитолина заявила, что хочет выиграть турнир Большого Шлема в 2020 году.

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Источник — tochka.net

(4 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 18.11.2019 20:06
    0
    От розумниця,там малоросів і без тебе дотатньо.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 18.11.2019 20:06
    0
    От розумниця,там малоросів і без тебе дотатньо.
    Ссылка
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