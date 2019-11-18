Элина СВИТОЛИНА: «Больше всего хочу победить на турнире Большого шлема»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, когда намерена стать первой ракеткой мира, и поделилась планами на следующий сезон.

- Чем вы планируете заниматься, когда добьётесь главных целей — стать первой ракеткой мира, получить олимпийскую медаль?

- Конечно, я думаю о будущем. Мне бы хотелось иметь свой бизнес, открывать новые успешные проекты. Сейчас я интенсивно изучаю психологию и здоровое питание. Эти направления мне очень нравятся и, возможно, именно эти знания я смогу применить. Мне хотелось бы, чтобы мой будущий бизнес был связан со здоровым образом жизни. Также я рассматриваю сферу недвижимости.

- Кстати, вы уже чувствуете себя готовой стать первой ракеткой мира?

- В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения этой цели. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности. Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но я полагаю, что это приходит с опытом.

- Каких профессиональных успехов можно ждать от вас в 2020-м году?

- У меня грандиозные планы, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире Большого шлема. Это одна из основных моих целей. Но самое главное сейчас ― восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений.

На текущий момент Свитолина занимает 6-е место в рейтинге WTA.