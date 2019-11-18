Маю и Эрбер стали победителями Итогового турнира ATP в парном разряде

Французский дуэт Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер выиграл Итоговый турнир ATP в парном разряде.
В финальном матче французы одолели тандем Равен Клаасен (ЮАР) / Майкл Винус (Новая Зеландия).
Итоговый турнир ATP. Финал парного разряда
Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер (оба - Франция) - Равен Клаасен (ЮАР) / Майкл Винус (Новая Зеландия) – 6:3, 6:4
Отметим, что Маю и Эрбер, на счету которых карьерный Большой Шлем, впервые выиграли Финал ATP, в прошлом году они уступили в матче за титул Джеку Соку и Майку Брайану из США.
Источник — Sport.ua
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