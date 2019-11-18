Маю и Эрбер стали победителями Итогового турнира ATP в парном разряде

Последние комментарии

УЕФА может спустить Украину во 2-ю корзину при жеребьевке Евро-2020 14:30 — avl01021954 А у меня есть информация, из достоверніх источников, что тайным решением УЕФА сборная Украины и с... 14:20 — trasher87 trasher87 Тю тем интереснее будет.

Национальная сборная Украины-2019. Цифры и факты 14:28 — rosti79 Пипец

ВИДЕО. Как Беленюк учит депутатов самообороне 14:24 — Михаил Степанов Чего б Ляшко до него не докопался? Вот смеху то було б!

ВИДЕО. Как игрок в Голландии подвергся расизму, забил гол и показал жест 14:21 — Михаил Степанов Настоящий мужик! Не то что донецкая девочка!

БУРЯК: «На чемпионате Европы не будет сладких булочек и проблемной Сербии» 14:19 — samird А с Португалией (действующими чемпионами Европы), мы чем занимались? Не нащупывали? Пусть Бельгия...

ВИДЕО. Комментатор «накаркал» гол в ворота России в матче против Бельгии 14:16 — алексей кондратюк поржал от души