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ЦИЦИПАС: «Расстроен, что не удержал преимущество и довел до тай-брейка»

Несмотря на победу на Итоговом турнире, грек нашел пробелы в своей игре

  • 18.11.2019 07:00
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ЦИЦИПАС: «Расстроен, что не удержал преимущество и довел до тай-брейка»
© ATP. Стефанос Циципас
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в финале Итогового турнира ATP.
 
В главном матче он в трех сетах обыграл Доминика Тима (6:7, 6:2, 7:6).
 
«Нет никакого объяснения тому, как я так хорошо играл во втором сете. Не думал ни о чем, что и помогло так сыграть. Не давал сопернику ничего делать. Этот сет был безупречным. В то же время я расстроен, что не сумел справиться с нервами на таком крупном турнире. Не удержал преимущество, все решалось на тай-брейке», - сказал Циципас.
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Источник — ATP Tour

(2 голоса)

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