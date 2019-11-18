ЦИЦИПАС: «Расстроен, что не удержал преимущество и довел до тай-брейка»

В главном матче он в трех сетах обыграл Доминика Тима (6:7, 6:2, 7:6).

«Нет никакого объяснения тому, как я так хорошо играл во втором сете. Не думал ни о чем, что и помогло так сыграть. Не давал сопернику ничего делать. Этот сет был безупречным. В то же время я расстроен, что не сумел справиться с нервами на таком крупном турнире. Не удержал преимущество, все решалось на тай-брейке», - сказал Циципас.