Доминик Тим – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

00:14 — Lion

Кому твое динамо нада. Я факт привел. Ты лучше напомни себе на каком месте твое динамо....

23:36 — Yalta

Вот,честно,смотрю на состав и не понимаю,как можно так лажать?Или у нас,с моей точки зрения-пацан...