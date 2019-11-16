Доминик Тим – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 16-го ноября, состоится второй полуфинальный матч Итогового турнира ATP.
Действующий чемпион турнира немец Александр Зверев сразится с австрийцем Домиником Тимом.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались семь раз, австриец выиграл 5 матчей.
Победитель встречи сразится в финале против Роджера Федерера из Швейцарии или Стефаноса Циципаса из Греции.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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