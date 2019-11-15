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Стали известны пары полуфиналов Итогового турнира ATP

В Лондоне завершились матчи группового раунда

  • 15.11.2019 23:30
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  • 1 комментарий
Стали известны пары полуфиналов Итогового турнира ATP
© ATP. Александр Зверев
В Лондоне завершился последний поединок группового раунда, в котором Александр Зверев из Германии одолел россиянина Даниила Медведева – 6:4, 7:6(4)
 
Это позволило немцу завоевать вторую путевку в полуфинал от группы Андре Агасси, оставив за бортом испанца Рафаэля Надаля, который ранее одолел Стефаноса Циципаса из Греции.
 
Напомним, что из группы Бьорна Борга в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер.
 
Таким образом, сформировались полуфинальные пары:
 
Доминик Тим – Александр Зверев
Стефанос Циципас – Роджер Федерер
 
Матчи 1/2 финала состоятся в субботу, 16 ноября. Финальная встреча пройдет в воскресенье.
 
Отметим, что действующий чемпион турнира – Александр Зверев.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 15.11.2019 23:31
    +3
    Топим за Федю !
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 15.11.2019 23:31
    +3
    Топим за Федю !
    Ссылка
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