Стали известны пары полуфиналов Итогового турнира ATP

В Лондоне завершился последний поединок группового раунда, в котором Александр Зверев из Германии одолел россиянина Даниила Медведева – 6:4, 7:6(4)
Это позволило немцу завоевать вторую путевку в полуфинал от группы Андре Агасси, оставив за бортом испанца Рафаэля Надаля, который ранее одолел Стефаноса Циципаса из Греции.
Напомним, что из группы Бьорна Борга в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер.
Таким образом, сформировались полуфинальные пары:
Доминик Тим – Александр Зверев
Стефанос Циципас – Роджер Федерер
Матчи 1/2 финала состоятся в субботу, 16 ноября. Финальная встреча пройдет в воскресенье.
Отметим, что действующий чемпион турнира – Александр Зверев.
Источник — Sport.ua
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