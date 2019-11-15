Стаховский проиграл четвертьфинал в Хельсинки

16:36 — digsum

Ахметов не захотел выручить сколько давали летом, получил капризный токсичный балласт.

16:33 — DKTheBest2

Не вздумайте отменять красную. Тогда средние пальцы будут показывать на поле все кому не лень.

16:32 — Stelios Komnin

Не верю. Вряд ли кто-то предложит Тайсону в 32 года такую зарплату как здесь, да и интенсивность ...