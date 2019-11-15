Стаховский проиграл четвертьфинал в Хельсинки

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл четвертьфинальный поединок на челленджере в Финляндии.
В матче за выход в полуфинал украинец в двух сетах уступил Карлосу Табернеру из Испании.
Хельсинки. 1/4 финала
Сергей Стаховский (Украина) – Карлос Табернер (Испания) – 6:7(5), 3:6
Табернер в полуфинале сыграет с египтянинов Мохамедом Сафватом.
Напомним, в матче 1/8 финала Стаховский одолел Райана Румена из Франции.
Источник — Sport.ua
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