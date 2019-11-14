Хельсинки. Стаховский вышел в четвертьфинал

есть ссылка на онлайн ??

Эти клубы должны сумы и т.д.У Ворсклы с финансами сейчас уже проблем нет !Зарплаты и содержание к...

19:17 — mony65

да это ты ффу мразь))

19:16 — Alexey Antonenko

Можно было бы имитировать звук кротов, но их из под земли, как и донбасс, не слышат

19:16 — Sunrise

Кто это?

19:16 — mony65

да зачем доказывать ,что адвокатишко))

19:15 — mony65

конечно самый граммотный на этом сайте ты енжой ))

19:15 — Sunrise

Да ради Бога. Думай что хочешь это твоя жизнь и мнение и я невправе навязывать свое.