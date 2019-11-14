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Хельсинки. Стаховский вышел в четвертьфинал

Украинец в трех сетах обыграл Райана Румена

  • 14.11.2019 17:40
  • 519 просмотров
  • 1 комментарий
Хельсинки. Стаховский вышел в четвертьфинал
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал хардового челленджера в помещении в Хельсинках.

В третьем круге Стаховский в трех сетах одолел француза Райана Румена.

ATP Хельсинки. Третий круг

Сергей Стаховский (Украина) – Райан Румен (Франция) – 6:3, 5:7, 6:3

Напомним, ранее еще один украинец Илья Марченко вылетел в первом круге.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 14.11.2019 18:24
    +1
    Тепер в очікуванні переможця пари Федерер-Джокович
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.11.2019 18:24
    +1
    Тепер в очікуванні переможця пари Федерер-Джокович
    Ссылка
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