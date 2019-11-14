Хельсинки. Стаховский вышел в четвертьфинал

Украинец Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал хардового челленджера в помещении в Хельсинках.
В третьем круге Стаховский в трех сетах одолел француза Райана Румена.
ATP Хельсинки. Третий круг
Сергей Стаховский (Украина) – Райан Румен (Франция) – 6:3, 5:7, 6:3
Напомним, ранее еще один украинец Илья Марченко вылетел в первом круге.
Источник — Sport.ua
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