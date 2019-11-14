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Рафаэль НАДАЛЬ: «Камбэк? Когда почти проиграл, то играешь без давления»

Испанец совершил феноменальный камбэк в матче против Медведева

  • 14.11.2019 17:46
  • 918 просмотров
  • 1 комментарий
Рафаэль НАДАЛЬ: «Камбэк? Когда почти проиграл, то играешь без давления»
© Twitter
Испанец Рафаэль Надаль в матче Итогового турнира ATP уступал в решающем третьем сете российскому теннисисту Даниилу Медведеву со счетом 1:5, но сумел отыграть матчбол и совершить невероятный камбэк, выиграв затем поединок на тай-брейке (7:6).
 
Надаль прокомментировал свое чудесное возвращение в матч так:
 
«В этот момент ты играешь почти без давления, потому что уже почти проиграл. Я взял отличное очко и смог спасти игру. Как совершить камбэк? Просто оставайся позитивным. Оставайся на корте, принимая, что противник играет немного лучше, чем ты. И принимая, что ты не так хорош. Это единственный хороший совет. Потому что иногда, если считать себя слишком сильным, ты перестаешь принимать свои ошибки. Это приводит к разочарованию».
 
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Источник — ATP Tour

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 14.11.2019 18:16
    0
    У цій історії чудово майже усе. Крім того, що засмутився Кафєльніков, якій симпатизує Україні
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.11.2019 18:16
    0
    У цій історії чудово майже усе. Крім того, що засмутився Кафєльніков, якій симпатизує Україні
    Ссылка
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