Рафаэль НАДАЛЬ: «Камбэк? Когда почти проиграл, то играешь без давления»

Испанец Рафаэль Надаль в матче Итогового турнира ATP уступал в решающем третьем сете российскому теннисисту Даниилу Медведеву со счетом 1:5, но сумел отыграть матчбол и совершить невероятный камбэк, выиграв затем поединок на тай-брейке (7:6).
Надаль прокомментировал свое чудесное возвращение в матч так:
«В этот момент ты играешь почти без давления, потому что уже почти проиграл. Я взял отличное очко и смог спасти игру. Как совершить камбэк? Просто оставайся позитивным. Оставайся на корте, принимая, что противник играет немного лучше, чем ты. И принимая, что ты не так хорош. Это единственный хороший совет. Потому что иногда, если считать себя слишком сильным, ты перестаешь принимать свои ошибки. Это приводит к разочарованию».
Источник — ATP Tour
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