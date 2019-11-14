Рафаэль НАДАЛЬ: «Камбэк? Когда почти проиграл, то играешь без давления»

19:19 — Sunrise

Я не знаю о ком ты - я полгода назад вернулся в страну после 3х летней работы в Голландии и понят...

19:17 — mony65

да это ты ффу мразь))

19:16 — Alexey Antonenko

Можно было бы имитировать звук кротов, но их из под земли, как и донбасс, не слышат

19:16 — Sunrise

Кто это?

19:16 — mony65

да зачем доказывать ,что адвокатишко))