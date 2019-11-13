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Итоговый турнир АТР. Надаль победил Медведева

Испанский теннисист в трех сетах справился с россиянином

  • 13.11.2019 19:11
  • 1338 просмотров
  • 2 комментария
Итоговый турнир АТР. Надаль победил Медведева
© ATP. Рафаэль Надаль
В среду, 13-го ноября, в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP испанец Рафаэль Надаль в трех сетах победил россиянина Даниила Медведева.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7, 6:3, 7:6
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    pl2012ua, 13.11.2019 20:10
    +1
    не люблю Надаля с тех пор, как он начал обижать Федю) Но за эту победу спасибо
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    freestyle2018
      freestyle2018, 13.11.2019 19:55
    +3
    Vamos, Rafa! Игра не очень шла, но при этом с 1:5 в решающем сете закамбечил! Легенда!
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    freestyle2018
      freestyle2018, 13.11.2019 19:55
    +3
    Vamos, Rafa! Игра не очень шла, но при этом с 1:5 в решающем сете закамбечил! Легенда!
    Ссылка
    pl2012ua
    pl2012ua, 13.11.2019 20:10
    +1
    не люблю Надаля с тех пор, как он начал обижать Федю) Но за эту победу спасибо
    Ссылка
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