Итоговый турнир АТР. Надаль победил Медведева

В среду, 13-го ноября, в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP испанец Рафаэль Надаль в трех сетах победил россиянина Даниила Медведева.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7, 6:3, 7:6
Напомним, ранее Федерер добыл первую победу на Итоговом турнире.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.