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Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP

  • 14.11.2019 11:32
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Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Роджер Федерер и Новак Джокович
В четверг, 14-го ноября, состоится решающий матч третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP, в котором сыграют серб Новак Джокович и Роджер Федерер из Швейцарии.
 
Победитель встречи добудет вторую путевку в плей-офф из группы Бьорна Борга.
 
Ранее место в полуфинале от этого квартета забронировал Доминик Тим.
 
Матч Новак Джокович – Роджер Федерер начнется в 22:00 по Киеву.
 

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Источник — Sport.ua

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