Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 14-го ноября, состоится решающий матч третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP, в котором сыграют серб Новак Джокович и Роджер Федерер из Швейцарии.
Победитель встречи добудет вторую путевку в плей-офф из группы Бьорна Борга.
Ранее место в полуфинале от этого квартета забронировал Доминик Тим.
Матч Новак Джокович – Роджер Федерер начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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