Доминик Тим – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10:10 — digsum

Да я только за, если Суркиса посадят)

10:10 — jekаfunny

ГПУ*

10:09 — jekаfunny

FIFA открыло уголовное дело ? Ну хорошо хоть в расстрельный список не включили Посмо...

10:08 — dynamo_DNO

А на счет возбужденный уголовных дел что ответишь?))) Или тоже не было))

10:08 — dynamo_DNO

А на счет возбужденный уголовных дел что ответишь?))) Или тоже не было))

10:04 — digsum

Опа, Кондзелю к слуге приписали, хотя эта чиновница обычная, работавшая при 4 президентах. На Дуб...