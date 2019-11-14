Доминик Тим – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 14-го ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP, в котором сыграют австриец Доминик Тим и Маттео Берреттини из Италии.
Поединок не несет турнирного значения, Тим ранее гарантировал себе первое место в группе, Берреттини при любых раскладах финиширует четвертым.
Вторую путевку в полуфинал сегодня вечером разыграют Новак Джокович и Роджер Федерер.
Матч Доминик Тим – Маттео Берреттини начнется в 16:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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