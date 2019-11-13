ДЕВУШКА ДНЯ. Доминика Цибулкова уходит из тенниса

20:34
—
Rostislav Zdorenko
А тебе по видимому в класс этак 8 или 9
20:34
—
JulikoB
То, что тебе может быть дорого, тут ты прав.
20:33
—
JulikoB
Они болеют за Динамо, ультрас болеют за Динамо, они все болельщики. Извиняйся мразь.
20:33
—
Rostislav Zdorenko
А вообще, нахер с тобой школотой спорить если ты не можешь слова правильно написать? Себе дороже ...
20:32
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JulikoB
Ты тупой ботинок, чтобы по мне что-то видеть. Иди жуй щи, и ложись спать, тебе завтра на работу.
20:31
—
Rostislav Zdorenko
Ты придурок? Они состоят в ультрас?
20:30
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JulikoB
Ты уже написал, даун. Это чьи слова: " А хотя хз, может и среди детей и женщин есть тупые фанатик...
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