ДЕВУШКА ДНЯ. Доминика Цибулкова уходит из тенниса

20:34 — Rostislav Zdorenko

А тебе по видимому в класс этак 8 или 9

20:34 — JulikoB

То, что тебе может быть дорого, тут ты прав.

20:33 — JulikoB

Они болеют за Динамо, ультрас болеют за Динамо, они все болельщики. Извиняйся мразь.

20:33 — Rostislav Zdorenko

А вообще, нахер с тобой школотой спорить если ты не можешь слова правильно написать? Себе дороже ...

20:32 — JulikoB

Ты тупой ботинок, чтобы по мне что-то видеть. Иди жуй щи, и ложись спать, тебе завтра на работу.

20:31 — Rostislav Zdorenko

Ты придурок? Они состоят в ультрас?

20:30 — JulikoB

Ты уже написал, даун. Это чьи слова: " А хотя хз, может и среди детей и женщин есть тупые фанатик...