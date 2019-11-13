Войти или Зарегистрироваться

ДЕВУШКА ДНЯ. Доминика Цибулкова уходит из тенниса

Словацкая теннисистка завершила карьеру в 30 лет

  • 13.11.2019 19:53
  • 1931 просмотр
  • 4 комментария
ДЕВУШКА ДНЯ. Доминика Цибулкова уходит из тенниса
© Instagram

30-летняя теннисистка Доминика Цибулкова из Словакии, выигравшая 8 титулов WTA в одиночном разряде, экс-четвертая ракетка мира, завершила карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Still summer here 🧡 thank you @luxurysailing_eu for taking us here 🧡

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driving #dawn makes me veeeery happy 😍 (as u can see ) #dawnbythedanube #RR

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is better on the boat ☀️🛥⚓️ greece memories 🇬🇷

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When they ask what i m up to lately 👅

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When training can be fun 🏊🏼‍♀️💦✌🏻

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 13.11.2019 20:30
    0
    То колишня Монфіса?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 13.11.2019 20:21
    0
    Пятая точка поражает
    Ссылка
    pl2012ua
    pl2012ua, 13.11.2019 20:09
    +1
    выглядит на 45+
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 13.11.2019 20:04
    +2
    здоровецька баба...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 13.11.2019 20:04
    +2
    здоровецька баба...
    Ссылка
    pl2012ua
    pl2012ua, 13.11.2019 20:09
    +1
    выглядит на 45+
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 13.11.2019 20:30
    0
    То колишня Монфіса?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 13.11.2019 20:21
    0
    Пятая точка поражает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности