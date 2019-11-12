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Экс-четвертая ракетка мира Цибулкова завершила карьеру

30-летняя словацкая теннисистка повесила ракетку на гвоздь

  • 12.11.2019 18:44
  • 650 просмотров
  • 2 комментария
Экс-четвертая ракетка мира Цибулкова завершила карьеру
© instagram.com/domicibulkova

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова объявила о завершении своей карьеры в возрасте 30 лет. Свой последний матч она провела еще в мае на Ролан Гаррос, где проиграла Арине Соболенко.

Главными успехами в карьере словацкой теннисистки являются победа на Итоговом турнире 2016 года и выход в финал Australian Open-2014. Суммарно за карьеру она выиграла 8 турниров WTA.

«В конце прошлого года я впервые задумалась, что уже стара! Так много молоденьких девочек уже так хорошо играют. Они бесстрашны и борются за каждое очко. Я тогда подумала: о’кей, может, пора уже заканчивать».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 12.11.2019 19:37
    0
    Ну така була гравчиня...іноді щось видавала. Не суперзірка
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.11.2019 19:37
    0
    Ну така була гравчиня...іноді щось видавала. Не суперзірка
    Ссылка
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