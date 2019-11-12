Экс-четвертая ракетка мира Цибулкова завершила карьеру

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова объявила о завершении своей карьеры в возрасте 30 лет. Свой последний матч она провела еще в мае на Ролан Гаррос, где проиграла Арине Соболенко.

Главными успехами в карьере словацкой теннисистки являются победа на Итоговом турнире 2016 года и выход в финал Australian Open-2014. Суммарно за карьеру она выиграла 8 турниров WTA.

«В конце прошлого года я впервые задумалась, что уже стара! Так много молоденьких девочек уже так хорошо играют. Они бесстрашны и борются за каждое очко. Я тогда подумала: о’кей, может, пора уже заканчивать».