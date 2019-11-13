Хельсинки. Стаховский вышел в третий круг

Я Просто аху...ла!!!)) Снова спортик юашенька курят что то))

Кто? Я нет.

18:57 — zvalenok03

Ничего полезного не будет. Все при своих останутся. Только сукис слегка обеднеет.

18:53 — 0-7

1.расистское поведение фанатов «Динамо» не видел никто , но все говорят 2.неприличный жест бразил...