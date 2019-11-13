Хельсинки. Стаховский вышел в третий круг

Украинец Сергей Стаховский вышел в третий круг хардового челленджера в помещении в Хельсинках.
В матче второго круга Стаховский выиграл на отказе у немца Миши Зверева.
Второй раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Миша Зверев (Германия) – 4:6, 2:1
Напомним, ранее еще один украинец Илья Марченко вылетел в первом круге.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.