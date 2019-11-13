ФОТО. Свитолина посетила Лондон с Монфисом

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина нанесла визит в Лондон вместе со своим бойфрендом, 33-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Ловим последние солнечные лучи», — написал Монфис в Instagram, комментируя совместное фото.
Ранее Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA.
Источник — Instagram
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