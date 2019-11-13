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ФОТО. Свитолина посетила Лондон с Монфисом

Украинская теннисистка отдыхает после тяжелого сезона

  • 13.11.2019 15:27
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ФОТО. Свитолина посетила Лондон с Монфисом
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина нанесла визит в Лондон вместе со своим бойфрендом, 33-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Ловим последние солнечные лучи», — написал Монфис в Instagram, комментируя совместное фото.

Ранее Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catching the last rays of sunshine ☀️ 🧩🧩

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

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Источник — Instagram

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