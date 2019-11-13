ВИДЕО. Как Тим Джоковича переиграл

Австриец Доминик Тим стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP. В матче второго тура группового раунда пятый сеяный неожиданно обыграл серба Новака Джоковича.
Отметим, что в третьем сете Тим не смог подать на матч при счете 6:5, а на тай-брейке отыгрался с 1-4. За вторую путевку в плей-офф сразятся Новак Джокович и Роджер Федерер.
Источник — ATP Tour
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