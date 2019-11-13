ВИДЕО. Как Тим Джоковича переиграл

Раз усі проти бразіл, то довайте заборонимо тоді усім не щірим у нас грати... Так шоли? У нас вій...

Тебе надо кликуху придумать, например "затычка". У тебя чуть ли не на каждой ветке по 10 высеров....

Гроза гугла шо ты сделаешь пришибленный вадо слово "ультрас" не склоняется от слова вообщ...

А травма не серьёзная, раз сегодня 17 очков набрал с нормальным % с игрыю

08:00 — Владимир Туленко

Сейчас на выход в плов на "Хокс" после сегодняшнего шоу 125:121 и прекрасной игры А.Лэня (17 очко...

07:49 — Владимир Туленко

1. фраза обо всех кто звездил имеет конечно же исключения, но это скорее не Лэнь, а Фульц, которо...