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Калинина вышла во второй круг турнира в Хьюстоне

Украинка справилась с местной теннисисткой Грейс Мин

  • 12.11.2019 22:29
  • 307 просмотров
  • 2 комментария
Калинина вышла во второй круг турнира в Хьюстоне
© БТУ. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте 125-тысячника в Хьюстоне. В первой игре Калинина обыграла местную спортсменку Грейс Мин.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Во втором круге Калинина сыграет против первой сеянной Даниэль Коллинс из США (WTA №31).

Ранее Калинина проиграла финал турнира ITF в Лас-Вегасе.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 12.11.2019 22:49
    0
    Если Даниэль в форме, там ловить нечего. К сожалению, у Ангелины нет прогресса.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 12.11.2019 22:49
    0
    Если Даниэль в форме, там ловить нечего. К сожалению, у Ангелины нет прогресса.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 12.11.2019 22:49
    0
    Если Даниэль в форме, там ловить нечего. К сожалению, у Ангелины нет прогресса.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 12.11.2019 22:49
    0
    Если Даниэль в форме, там ловить нечего. К сожалению, у Ангелины нет прогресса.
    Ссылка
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