Калинина вышла во второй круг турнира в Хьюстоне

23:09 — jekаfunny

о чем

23:08 — Zahar_Vodianoy

жека давай по говорим

23:04 — Zahar_Vodianoy

Приветствую Всех, я НОВЕНЬКИЙ, прошу ОБРАТИТЬ УВАГУ - очень хорошо слышно на 69мине - ТАЙСОН иди ...

23:00 — Eclipse

Ещё раз, так как уехал коммент.... Львов- уху Эдмару и 88. Моням можно клацать... но не детские...

22:59 — jekаfunny

Ты бред несёшь как обычно , угомонись уже , сколько можно ахинею молоть ?