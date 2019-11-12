Калинина вышла во второй круг турнира в Хьюстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте 125-тысячника в Хьюстоне. В первой игре Калинина обыграла местную спортсменку Грейс Мин.
Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Во втором круге Калинина сыграет против первой сеянной Даниэль Коллинс из США (WTA №31).
Источник — Sport.ua
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