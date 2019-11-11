Калинина проиграла финал турнира ITF в Лас-Вегасе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла финальный матч 60-тысячника ITF в Лас-Вегасе.
В финале украинка в трех сетах уступила представительнице Японии Майо Хиби.
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
Лас-Вегас. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Майо Хиби (Япония) – 2:6, 7:5, 2:6
Напомним, что в полуфинале Калинина уверенно победила Кэтрин Себов из Канады – 6:3, 6:0.
Источник — Sport.ua
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