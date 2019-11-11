Калинина проиграла финал турнира ITF в Лас-Вегасе

03:59 — Pavel Yakimovich

главное, чтоб неудачники не ржали...

03:56 — Betelgeuse

Динамо будет инициировать расследование данного эпизода. И если выяснится что всё это туфта, то т...

03:36 — Betelgeuse

Тебе голову отрезать и собакам скормить. А лучше, в мешок и с моста.

03:32 — Betelgeuse

Тайсон ещё тот провокатор и урод, как на футбольном поле так и за его пределами... А за его повед...

03:11 — Forever_young_13

Этому миньонскому выблядку нужно отрезать член и заставить съесть его. А потом вставить лом в очк...

02:07 — Pavel Yakimovich

жаль что у тебя такая фамилия... а за "даунбасс" - я бы тебе зубы посчитал что ж вы блять на "дау...