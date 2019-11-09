Калинина вышла в финал турнира ITF в Лас-Вегасе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно победила канадскую спортсменку Кэтрин Себов и вышла в финал турнира в Лас-Вегасе.
Полуфинальная встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0.
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
Лас-Вегас (США). 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 6:3
Отметим, что в другом полуфинале сыграет украинка Катарина Завацкая, которая встречается с Майо Хиби из Японии.
Напомним, что в предыдущем матче Калинина обыграла пятую сеянную Варвару Лепченко.
Источник — Sport.ua
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