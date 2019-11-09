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Калинина вышла в финал турнира ITF в Лас-Вегасе

Украинка одержала убедительную победу в полуфинале

  • 09.11.2019 22:50
  • 810 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина вышла в финал турнира ITF в Лас-Вегасе
© БТУ. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уверенно победила канадскую спортсменку Кэтрин Себов и вышла в финал турнира в Лас-Вегасе.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0.

ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
 
Лас-Вегас (США). 1/2 финала 
Ангелина Калинина (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 6:3
 
Отметим, что в другом полуфинале сыграет украинка Катарина Завацкая, которая встречается с Майо Хиби из Японии.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 09.11.2019 22:55
    +6
    Якось так легенько, не напрубуючись. Молодець!! Чекаємо на український фінал!! ??
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 09.11.2019 22:55
    +6
    Якось так легенько, не напрубуючись. Молодець!! Чекаємо на український фінал!! ??
    Ссылка
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