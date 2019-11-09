Калинина вышла в финал турнира ITF в Лас-Вегасе

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Барселона - Сельта 23:26 — viktor112007 таки бомба. от чесно - заберіть зараз із Барси Лео і Барса скотиться в середняки чемпу Іспанії 23:18 — Dynamo_Barca Вже трьошку поклав,просто бомба

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Карпаты совершили камбэк, в компенсированное время вырвав ничью у Мариуполя 23:11 — Евгений Давиденко Яка там Ліга Європи? Це,звісно,можливо,але десь через три сезони і то при умові стабільної гри..А...