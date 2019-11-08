Завацкая и Калинина вышли в полуфинал турнира ITF в Лас-Вегасе

Обе украинских теннисистки выиграли четвертьфинальные матчи на турнире ITF в американском Лас-Вегасе с призовым фондом $60,000.
Ангелина Калинина обыграла пятую сеяную Варвару Лепченко из США в двух сетах за менее чем полтора часа. Катарина Завацкая переиграла американку Каролин Долхайд в трех сетах.
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
Лас-Вегас (США). 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) [5] – 6:3, 6:3
Катарина Завацкая (Украина) [3] – Каролин Долхайд (США) [8] – 6:2, 4:6, 6:4,
В полуфинале Калинина встретится с представительницей Канады Кэтрин Себов, а Завацкая померяется силами с Майо Хиби из Японии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Все вирішилось на старті 3-го сету: в Катаріни на прийомі був потрійний брейкпойнт, американка зрівняла рахунок, після чого зробила 2 поспіль подвійні помилки, програвши таким чином гейм на своїй подачі. Більше брейків у вирішальному сеті не було.
Вдалої гри нашим дівчатам у своїх матчах 1/2...
Все вирішилось на старті 3-го сету: в Катаріни на прийомі був потрійний брейкпойнт, американка зрівняла рахунок, після чого зробила 2 поспіль подвійні помилки, програвши таким чином гейм на своїй подачі. Більше брейків у вирішальному сеті не було.
Вдалої гри нашим дівчатам у своїх матчах 1/2...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.