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Завацкая и Калинина вышли в полуфинал турнира ITF в Лас-Вегасе

Две украинских теннисистки очень близки к встрече в решающем матче

  • 08.11.2019 23:45
  • 408 просмотров
  • 2 комментария
Завацкая и Калинина вышли в полуфинал турнира ITF в Лас-Вегасе
© БТУ. Ангелина Калинина
Обе украинских теннисистки выиграли четвертьфинальные матчи на турнире ITF в американском Лас-Вегасе с призовым фондом $60,000.
 
Ангелина Калинина обыграла пятую сеяную Варвару Лепченко из США в двух сетах за менее чем полтора часа. Катарина Завацкая переиграла американку Каролин Долхайд в трех сетах.
 
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
 
Лас-Вегас (США). 1/4 финала 
 
Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) [5] – 6:3, 6:3

Катарина Завацкая (Украина) [3] – Каролин Долхайд (США) [8] – 6:2, 4:6, 6:4,
 
В полуфинале Калинина встретится с представительницей Канады Кэтрин Себов, а Завацкая померяется силами с Майо Хиби из Японии.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 09.11.2019 00:17
    +1
    Дивився як грала Катаріна. Перший сет легко за українкою. А далі американка, яка програвала розіграші на задній лінії, змінила манеру гри на "серв енд волей" і Катаріні було не просто щось зробити на прийомі. Другий сет українка програла після 4-х відіграних сетболів на своїй подачі. Треба сказати що з нервами в Завацької все гаразд, бо й вчора вона врятувалася з усіх 3-х сетболів суперниці в стартовому сеті.
    Все вирішилось на старті 3-го сету: в Катаріни на прийомі був потрійний брейкпойнт, американка зрівняла рахунок, після чого зробила 2 поспіль подвійні помилки, програвши таким чином гейм на своїй подачі. Більше брейків у вирішальному сеті не було.
    Вдалої гри нашим дівчатам у своїх матчах 1/2...
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    Alehandro
      Alehandro, 08.11.2019 23:53
    0
    ну, а в финале разберутся кто сильнее
    Ссылка
    vital
      vital, 09.11.2019 00:17
    +1
    Дивився як грала Катаріна. Перший сет легко за українкою. А далі американка, яка програвала розіграші на задній лінії, змінила манеру гри на "серв енд волей" і Катаріні було не просто щось зробити на прийомі. Другий сет українка програла після 4-х відіграних сетболів на своїй подачі. Треба сказати що з нервами в Завацької все гаразд, бо й вчора вона врятувалася з усіх 3-х сетболів суперниці в стартовому сеті.
    Все вирішилось на старті 3-го сету: в Катаріни на прийомі був потрійний брейкпойнт, американка зрівняла рахунок, після чого зробила 2 поспіль подвійні помилки, програвши таким чином гейм на своїй подачі. Більше брейків у вирішальному сеті не було.
    Вдалої гри нашим дівчатам у своїх матчах 1/2...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.11.2019 23:53
    0
    ну, а в финале разберутся кто сильнее
    Ссылка
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