Александр ЗВЕРЕВ: «Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших»

Александр Зверев прокомментировал уверенную победу над Рафаэлем Надалем (6:2, 6:4) в матче первого тура Итогового турнира ATP.
«Возможность играть здесь многое значит для меня. В прошлом году я выиграл здесь главный титул в моей карьере. С нетерпением ждал этого матча, большое спасибо всем за поддержку. Атмосфера — это причина, по которой все стараются попасть в Лондон.
Все дело было в подаче. Когда играю в агрессивный теннис, могу победить всех членов «большой тройки». Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших», - сказал Зверев.
Во втором туре Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, и Зверев – со Стефаносом Циципасом.
Источник — ATP Tour
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