Александр ЗВЕРЕВ: «Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших»

«Возможность играть здесь многое значит для меня. В прошлом году я выиграл здесь главный титул в моей карьере. С нетерпением ждал этого матча, большое спасибо всем за поддержку. Атмосфера — это причина, по которой все стараются попасть в Лондон.

Все дело было в подаче. Когда играю в агрессивный теннис, могу победить всех членов «большой тройки». Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших», - сказал Зверев.

Во втором туре Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, и Зверев – со Стефаносом Циципасом.