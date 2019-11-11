Надаль начал Итоговый турнир поражением от Зверева

Состояние здоровья Рафаэля Надаля перед стартом Итогового турнира вызывало много вопросов, однако на матч первого тура группового этапа против Александра Зверева он вышел.

Тем не менее, лидер рейтинга АТР ничего не сумел противопоставить Зверев. Действующий чемпион Итогового турнира одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 25 минут.

Рафаэль Надаль (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 2:6, 4:6

Во втором туре Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, и Зверев – со Стефаносом Циципасом.

Ранее в первом матче игрового дня Циципас обыграл Медведева в двух сетах.