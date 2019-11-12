Рафаэль НАДАЛЬ: «Я ни на что не жалуюсь, я просто сыграл плохо»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Александра Зверева (2:6, 4:6) в матче первого тура Итогового турнира ATP.

«Я очень разочарован. Не смог сыграть так, как умею. И близко не показал свои 100 процентов, а со Зверевым надо играть по полной. Если делать столько ошибок, сколько я сегодня, выиграть на Итоговом турнире АТР невозможно.

Мое здоровье? Все в порядке. Я ни на что не жалуюсь, никакой травмы. Просто я сыграл плохо. Нормально выдержал оба сета. Надеюсь, физически буду готов и к следующим играм.

Я не собираюсь оправдываться, говоря, что у меня была травма перед турниром. Повторяю, я в порядке. Рафаэль Надаль сегодня был хуже Александра Зверева. Вот и все. Мои поздравления Саше, он сыграл очень здорово. Не давал мне шансов по сути.

Да, после US Open у меня было немного практики, в том числе из-за травмы руки. Может, немного не хватило игровой практики сегодня, но это мои проблемы. Сегодня был плохой, очень плохой день для меня. Зверев сыграл намного, намного, намного сильнее. Это надо признать», - сказал Надаль.

Во втором туре Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, и Зверев – со Стефаносом Циципасом.