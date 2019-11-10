Завацкая в упорной борьбе проиграла полуфинал турнира ITF в Лас-Вегасе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№110 WTA) не смогла пробиться в финал 60-тысячника ITF в Лас-Вегасе. В полуфинальном противостоянии украинка проиграла Майо Хиби (№214 WTA) из Японии.

В первом сете на корте шла упорная борьба, и дело дошло до тай-брейка. Тут соперницы также не хотели уступать друг другу, но, все же, нервы покрепче оказались у японки – 12:10. Во втором сете теннисистки брали свои подачи до девятого гейма, в котором японка сделала брейк. Затем Хиби взяла «под ноль» свою подачу, оформив победу.

ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open



Лас-Вегас (США). 1/2 финала



Катарина Завацкая (Украина) - Майо Хиби (Япония) - 6:7 (10), 4:6

В финале Майо Хиби встретится с другой украинкой, Ангелиной Калининой, которая в полуфинале уверенно обыграла канадку Кэтрин Себов.