Завацкая в упорной борьбе проиграла полуфинал турнира ITF в Лас-Вегасе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№110 WTA) не смогла пробиться в финал 60-тысячника ITF в Лас-Вегасе. В полуфинальном противостоянии украинка проиграла Майо Хиби (№214 WTA) из Японии.
В первом сете на корте шла упорная борьба, и дело дошло до тай-брейка. Тут соперницы также не хотели уступать друг другу, но, все же, нервы покрепче оказались у японки – 12:10. Во втором сете теннисистки брали свои подачи до девятого гейма, в котором японка сделала брейк. Затем Хиби взяла «под ноль» свою подачу, оформив победу.
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
Лас-Вегас (США). 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) - Майо Хиби (Япония) - 6:7 (10), 4:6
В финале Майо Хиби встретится с другой украинкой, Ангелиной Калининой, которая в полуфинале уверенно обыграла канадку Кэтрин Себов.
Источник — Sport.ua
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