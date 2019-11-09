В субботу, 9 ноября, украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе. В полуфинале украинка сыграет с представительницей Канады Катрин Себов. Начало матча в 21:40 по киевскому времени.
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
Лас-Вегас (США). 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) [5] – 6:3, 6:3
Катарина Завацкая (Украина) [3] – Каролин Долхайд (США) [8] – 6:2, 4:6, 6:4,
Завацкая в полуфинале сыграет с Майо Хиби из Японии. Начало матча в 23:40 по киевскому времени.
Ангелина Калинина - Катрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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