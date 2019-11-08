ФОТО. Участники Итогового турнира ATP

Десятого ноября в Лондоне стартует Итоговый турнир ATP, в котором возьмут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.
Жеребьевка групповой стадии состоялась еще во вторник, а пока не начались матчи участники принимают участия в различных фотосессиях и рекламных мероприятиях.
Напомним, действующий чемпион турнира – Александр Зверев (Германия).
These guys 😍#NittoATPFinals pic.twitter.com/edqpZJEr3H— ATP Tour (@atptour) 8 листопада 2019 р.
Источник — ATP Tour
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