ФОТО. Участники Итогового турнира ATP

15:51 — zac1310

по ВАРу полностью согласен

15:50 — zac1310

Здается мне дело не в травмах, или не только в них,а в опыте работы не с Метром, а с целым "килом...

15:45 — jekаfunny

не спорю , по факту конечно нужно было выбивать его а не ловить , но возможно Жора уже тянулся ка...