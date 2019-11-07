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Завацкая вышла во второй круг турнира в Лас-Вегасе

Украинка победила в первом матче

  • 07.11.2019 10:39
  • 205 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая вышла во второй круг турнира в Лас-Вегасе
© Tapio Saukkonen. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, встречалась с обладательницей wild card Катериной Стюарт. Завацкая повела со счётом 2:0 в стартовом сете, однако затем три гейма подряд выиграла американка.
 
В шестом гейме во время розыгрыша на подаче Катарины соперница неудачно вышла к сетке и повредила лодыжку, после чего отказалась от продолжения борьбы.
 
Во втором круге 19-летняя украинка встретится с Мэнди Минеллой из Люксембурга. Напомним, что ранее во второй круг турнира в Лас-Вегасе также вышла Ангелина Калинина.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 07.11.2019 10:48
    0
    ммм. вегас. очень надеюсь еще хотя бы раз там побывать)
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.11.2019 10:48
    0
    ммм. вегас. очень надеюсь еще хотя бы раз там побывать)
    Ссылка
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