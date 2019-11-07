Завацкая вышла во второй круг турнира в Лас-Вегасе

Украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, встречалась с обладательницей wild card Катериной Стюарт. Завацкая повела со счётом 2:0 в стартовом сете, однако затем три гейма подряд выиграла американка.
В шестом гейме во время розыгрыша на подаче Катарины соперница неудачно вышла к сетке и повредила лодыжку, после чего отказалась от продолжения борьбы.
Во втором круге 19-летняя украинка встретится с Мэнди Минеллой из Люксембурга. Напомним, что ранее во второй круг турнира в Лас-Вегасе также вышла Ангелина Калинина.
Ранее Катарина Завацкая не смогла доиграть полуфинал 100-тысячника в Венгрии.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.