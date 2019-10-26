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Завацкая не смогла доиграть полуфинал 100-тысячника в Венгрии

Украинка потеряла шанс войти топ-100 мирового рейтинга

  • 26.10.2019 13:32
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Завацкая не смогла доиграть полуфинал 100-тысячника в Венгрии
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) завершила выступления на 100-тысячнике ITF в Венгрии.
 
В матче 1/2 финала украинка, которая была посеяна под 5 номером, не сумела доиграть поединок против третьей сеяной Данки Ковинич из Черногории (№108 WTA).
 
Секешфехервар. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 0:6, 1:4 (отказ)
 
К сожалению, Катарине не удалось ворваться в первую сотню, для этого нужна была победа на турнире. Но с понедельника Завацкая установит личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 110-ю или 111-ю позицию. 
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Источник — Sport.ua

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