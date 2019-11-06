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ВИДЕО. Лучшие удары Итогового турнира WTA

Элина Свитолина представлена в подборке хайлайтов

  • 06.11.2019 15:05
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ВИДЕО. Лучшие удары Итогового турнира WTA
© WTA. Элина Свитолина
Женская теннисная ассоциация опубликовала нарезку лучших моментов прошедшего Итогового турнира WTA.
 
Среди восьми лучших ударов соревнований нашлось место и для двух моментов в исполнении первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая в статусе прошлогодней чемпионки дошла до финала этого престижного турнира.
 

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Источник — WTA

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