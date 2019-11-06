ВИДЕО. Лучшие удары Итогового турнира WTA

Дааа... сильно Ракицкий хотел в сборную, раз расплакался как ребёнок

Ты ещё Куликово поле вспомни. Мы это кто сысысыр ... Та тогда мы привели Гитлера к власти мы подг...

Ну вы бы хоть повтор эпизода посмотрели что бы что то потом писать. Там абсолютно не было умысла ...

цей матч буде схожий на спурт в боксі....Динамо швидко нокаутує Шахтар.

16:45 — Kevko

Какая "легенда"? Не хватает много для такого сравнения: 1. Защитник хорошего уровня, но не более....

16:41 — «УАФ– М а ф і я!»

Миша Рагуль уже зарегистрировался на сайте? И ник сменил, думаешь тебе не узнают? Тебя Рагуля ват...