Шэньчжэнь. Снигур уступила в первом круге

12:08 — Andriy Bilozir

Скоріш повторится історія, і всякі такі поліцаї як ти, посібники окупаці України інозeмнeми захід...

12:02 — Муґунот Уух

Да Шева вчера, посмотрев Зенит - РБ, трижды перекрестился, что этого "бойца" нет в команде

11:59 — name_footbol

Я уважаю Аляску и буду продолжать. Аляска то в курсе? Аляске теплее от этого? Аляска гордится т...

11:58 — UKRAINE FAN

тебе еще интересно мнение лаптеногого? он еще тот супер эксперт https://sport.ua/news/452767-alek...

11:57 — name_footbol

Твои слова расходятся с поступками... поэтому давай до свидания Рачила!

11:56 — SKIF1927

Суд ще буде...i такi рахiцькi будуть висiти на деревах з табличками "я продав ...", а люди будут...

11:56 — Andriy Bilozir

Так он и продолжает уважать Донецк и Донбасс