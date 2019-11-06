Шэньчжэнь. Снигур уступила в первом круге

Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила в первом матче основной сетки ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000.
В матче первого круга 17-летняя украинка проиграла первому номеру посева Пэн Шуай из Китая - 4:6, 2:6.
Отметим, что для Снигур это был крупнейший турнир за время выступлений на профессиональном уровне.
Ранее Снигур вышла в финал юниорского Итогового турнира, где уступила в двух сетах.
Источник — Sport.ua
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