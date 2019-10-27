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Снигур проиграла в финале юниорского Итогового турнира

Диан Парри не оставила шансов украинке

  • 27.10.2019 08:45
  • 654 просмотра
  • 1 комментарий
Снигур проиграла в финале юниорского Итогового турнира
© ITF. Дарья Снигур

В финале юниорского Итогового турнира в китайском Чэнду Дарья Снигур встречалась с лидером юниорского рейтинга Диан Парри.

Француженка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался всего 58 минут.

Финал

Дарья Снигур (Украина) – Диан Парри (Франция) – 1:6, 3:6

Ранее в полуфинале Снигур обыграла Харрикейн Тайру Блэк.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 27.10.2019 09:05
    0
    Печалька.
    Даша, працюй над подачами. Бо з їх нинішнім рівнем (стабільно ейси - 0, лише подвійні помилки) у дорослому тенісі немає що робити амбіційній тенісистці.
    Ссылка
    vital
      vital, 27.10.2019 09:05
    0
    Печалька.
    Даша, працюй над подачами. Бо з їх нинішнім рівнем (стабільно ейси - 0, лише подвійні помилки) у дорослому тенісі немає що робити амбіційній тенісистці.
    Ссылка
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