Снигур проиграла в финале юниорского Итогового турнира

В финале юниорского Итогового турнира в китайском Чэнду Дарья Снигур встречалась с лидером юниорского рейтинга Диан Парри.
Француженка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался всего 58 минут.
Финал
Дарья Снигур (Украина) – Диан Парри (Франция) – 1:6, 3:6
Ранее в полуфинале Снигур обыграла Харрикейн Тайру Блэк.
Источник — Sport.ua
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Даша, працюй над подачами. Бо з їх нинішнім рівнем (стабільно ейси - 0, лише подвійні помилки) у дорослому тенісі немає що робити амбіційній тенісистці.
Даша, працюй над подачами. Бо з їх нинішнім рівнем (стабільно ейси - 0, лише подвійні помилки) у дорослому тенісі немає що робити амбіційній тенісистці.
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