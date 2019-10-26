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Снигур сыграет в финале юниорского Итогового турнира

Украина легко справилась с соперницей по полуфиналу

  • 26.10.2019 12:22
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Снигур сыграет в финале юниорского Итогового турнира
© ITF. Дарья Снигур
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет в решающем матче юниорского Итогового турнира.
 
В полуфинальном матче украинка не оставила шансов американке Харрикейн Тайре Блэк.
 
Юниорский Итоговый турнир. Полуфинал
Дарья Снигур (Украина) – Харрикейн Тайра Блэк (США) – 6:0, 6:2
 
В финале 17-летняя украинка сыграет против лидера юниорского рейтинга Диан Парри из Франции. В июле Дарья обыграла француженку в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптоне.
 
Снигур будет второй украинкой, которая сыграет в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала Марта Костюк.
 
В этом сезоне Дарья сыграла всего на шести юниорских турнирах: в январе киевлянка дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open, в июне сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титулы в Рохэмптоне и на Уимблдоне.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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