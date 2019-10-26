Снигур сыграет в финале юниорского Итогового турнира

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет в решающем матче юниорского Итогового турнира.

В полуфинальном матче украинка не оставила шансов американке Харрикейн Тайре Блэк.

Юниорский Итоговый турнир. Полуфинал

Дарья Снигур (Украина) – Харрикейн Тайра Блэк (США) – 6:0, 6:2

В финале 17-летняя украинка сыграет против лидера юниорского рейтинга Диан Парри из Франции. В июле Дарья обыграла француженку в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптоне.

Снигур будет второй украинкой, которая сыграет в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала Марта Костюк.

В этом сезоне Дарья сыграла всего на шести юниорских турнирах: в январе киевлянка дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open, в июне сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титулы в Рохэмптоне и на Уимблдоне.