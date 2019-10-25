Снигур с тремя победами вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает участие на юниорском Итоговом турнире.
Ранее Снигур уже после двух матчей своей группы гарантировала себе выход в полуфинал, однако и в третьей игре спортсменка вышла победительницей.
Снигур выигрывала в первом сете 4:0, а Камилла Бартоне отказалась продолжать матч из-за травмы.
Источник — Большой теннис Украины
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