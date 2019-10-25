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Снигур с тремя победами вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира

Украинка выиграла на отказе соперницы

  • 25.10.2019 10:13
  • 732 просмотра
  • 1 комментарий
Снигур с тремя победами вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает участие на юниорском Итоговом турнире.

Ранее Снигур уже после двух матчей своей группы гарантировала себе выход в полуфинал, однако и в третьей игре спортсменка вышла победительницей.

Снигур выигрывала в первом сете 4:0, а Камилла Бартоне отказалась продолжать матч из-за травмы.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 25.10.2019 10:23
    +3
    Умничка!
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 25.10.2019 10:23
    +3
    Умничка!
    Ссылка
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