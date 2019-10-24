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Снигур вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира

Снигур уже в 1/2 финала турнира

  • 24.10.2019 13:27
  • 510 просмотров
  • 1 комментарий
Снигур вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает выступления на юниорском Итоговом турнире.

Сегодня Дарья одолела россиянку Оксану Селехметьеву в трех сетах - 6:4, 6:7, 6:1. Таким образом Снигур за тур до завершения группы гарантировала себе выход в полуфинал.

Вчера 17-летняя киевлянка обыграла Эльзу Жакемо из Франции. Завтра в заключительном матче группового этапа Дарья встретится с Камиллой Бартоне.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 24.10.2019 13:28
    +4
    Розумничка! Вболіваємо!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.10.2019 13:28
    +4
    Розумничка! Вболіваємо!
    Ссылка
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