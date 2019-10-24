Снигур вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает выступления на юниорском Итоговом турнире.
Сегодня Дарья одолела россиянку Оксану Селехметьеву в трех сетах - 6:4, 6:7, 6:1. Таким образом Снигур за тур до завершения группы гарантировала себе выход в полуфинал.
Вчера 17-летняя киевлянка обыграла Эльзу Жакемо из Франции. Завтра в заключительном матче группового этапа Дарья встретится с Камиллой Бартоне.
Источник — Большой теннис Украины
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