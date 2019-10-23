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Снигур начала юниорский Итоговый турнир с победы

Дарья Снигур одержала победу в трех сетах

  • 23.10.2019 18:38
  • 783 просмотра
  • 2 комментария
Снигур начала юниорский Итоговый турнир с победы
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур начала выступления в Китае на юниорском Итоговом турнире.

В первом матче группы Снигур справилась с Эльзой Жакемо в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:2.

Сегодня в другом матче группы латвийка Камилла Бартоне победила россиянку Оксану Селехметьеву - 4:6, 7:5, 6:4.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo.78
    online
      dudigo.78, 23.10.2019 18:54
    +3
    Молодець
    Ссылка
    Andre Petlyra
    online
      Andre Petlyra, 23.10.2019 18:50
    +2
    молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!
    Ссылка
    dudigo.78
    online
      dudigo.78, 23.10.2019 18:54
    +3
    Молодець
    Ссылка
    Andre Petlyra
    online
      Andre Petlyra, 23.10.2019 18:50
    +2
    молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!
    Ссылка
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