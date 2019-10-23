Снигур начала юниорский Итоговый турнир с победы

Украинская теннисистка Дарья Снигур начала выступления в Китае на юниорском Итоговом турнире.
В первом матче группы Снигур справилась с Эльзой Жакемо в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:2.
Сегодня в другом матче группы латвийка Камилла Бартоне победила россиянку Оксану Селехметьеву - 4:6, 7:5, 6:4.
Источник — Большой теннис Украины
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