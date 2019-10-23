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Дарья Снигур узнала соперниц на юниорском Итоговом турнире

Украинка сыграет в Китае

  • 23.10.2019 00:33
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Дарья Снигур узнала соперниц на юниорском Итоговом турнире
© ФТУ

Украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет на юниорском Итоговом турнире, который пройдет в Китае с 23-го по 27-е октября.

По результатам жеребьевки Дарья Снигур попала в группу Лян:

-  Дарья Снигур (Украина),
- Камилла Бартоне (Латвия),
- Эльза Жакемо (Франция),
- Оксана Селехметьева (Россия).

В среду, 23 октября, украинка проведет свой первый поединок на групповом этапе против Эльзы Жакемо.

На основном Итоговом турнире сыграет Элина Свитолина, а на малом - Даяна Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

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