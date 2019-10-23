Дарья Снигур узнала соперниц на юниорском Итоговом турнире

01:17 — fifadinamo

Все с ветки дружно вперед радоватся игре локомотива - от там праздник

01:02 — Pavel Yakimovich

это оправдывает борцовский прием? там помоему еще даже мяч не успели ударить, как Пятов начал кид...

00:38 — Зражевський Володимир

В защиту Пятова скажу, что при подаче угловых 1 игрок динамо всегда играл в блокировку вратаря в ...