Дарья Снигур узнала соперниц на юниорском Итоговом турнире

Украинская теннисистка Дарья Снигур сыграет на юниорском Итоговом турнире, который пройдет в Китае с 23-го по 27-е октября.
По результатам жеребьевки Дарья Снигур попала в группу Лян:
- Дарья Снигур (Украина),
- Камилла Бартоне (Латвия),
- Эльза Жакемо (Франция),
- Оксана Селехметьева (Россия).
В среду, 23 октября, украинка проведет свой первый поединок на групповом этапе против Эльзы Жакемо.
На основном Итоговом турнире сыграет Элина Свитолина, а на малом - Даяна Ястремская.
Источник — Большой теннис Украины
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