Впервые за 50 лет на Итоговом турнире ATP сыграют лишь европейцы

20:59 — SKIF1927

А вобще, здесь все очевидно, ничтожества с немытой расеи не смогут даже гол забить, пойду лучше г...

20:58 — SEPULTARA

оно утонуло, в гауне

20:57 — common_sense

а как же национальное достояние?

20:57 — SKIF1927

Дави кацапскую гниду !

20:56 — SKIF1927

Я любому немцу и американцу руку пожму и пристрелю любого кацапа !

20:56 — SEPULTARA

И кормилец не помог, осталось только стадиону утонуть , на крестах и костях построеному

20:55 — SEPULTARA

20:54 — SKIF1927

рахит полное ничтожество, хорошо что из сборной выгнали !