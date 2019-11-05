Впервые за 50 лет на Итоговом турнире ATP сыграют лишь европейцы

Во вторник, 5 октября, состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP. 8 участников были разбиты на 2 группы.
Отметим, что это 50-й розыгрыш такого турнира и впервые на нем сыграют лишь представители Европы.
Группа Андре Агасси: Рафаэль Надаль (Испания), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия).
Группа Бьорна Борга: Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Маттео Берреттини (Италия).
Соревнования пройдут с 10 до 17 ноября в Лондоне.
Источник — Twitter
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