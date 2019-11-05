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Завацкая и Калинина стартуют на турнире ITF в Лас-Вегасе

Украинки в основной сетки 60-тысячника

  • 05.11.2019 15:28
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Завацкая и Калинина стартуют на турнире ITF в Лас-Вегасе
© Tapio Saukkonen. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира ITF W60 в Лас-Вегасе.
 
Завацкая (№110 WTA) является третьей сеянной на турнире. В первом круге 19-летняя спортсменка сыграет с обладательницей wild card Катериной Стюарт (№282 WTA) из США.
 
Ангелина Калинина (№181 WTA) также сыграет с американкой - обладательницей wild card Грейс Мин (№273 WTA). 
 
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Источник — Sport.ua

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