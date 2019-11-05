Завацкая и Калинина стартуют на турнире ITF в Лас-Вегасе

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира ITF W60 в Лас-Вегасе.
Завацкая (№110 WTA) является третьей сеянной на турнире. В первом круге 19-летняя спортсменка сыграет с обладательницей wild card Катериной Стюарт (№282 WTA) из США.
Ангелина Калинина (№181 WTA) также сыграет с американкой - обладательницей wild card Грейс Мин (№273 WTA).
Ранее Катарина Завацкая не смогла доиграть полуфинал 100-тысячника в Венгрии.
Источник — Sport.ua
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