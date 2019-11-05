Завацкая и Калинина стартуют на турнире ITF в Лас-Вегасе

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а где же поцелуй в носик?

16:23 — сергей богданов

Удивлен тем что Рафа не выигрывал итоговый, группу должен спокойно проходить, а там будем посмотр...

16:23 — Maxim_kravets

По іменах так, але більш ніж впевнений , що Надаль та Медведев видадуть найцікавіший матч, як мін...

16:16 — svv72

Где смотреть встречи итогового турнира?