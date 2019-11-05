Братислава. Марченко обыграл бывшего украинца Недовесова

В Братиславе проходит хардовый челленджер, где уже два украинца вышли во второй круг. Сегодня победить удалось Илье Марченко, который справился с Александром Недовесовым.
Марченко выиграл в двух сетах - 7:5, 7:6. Недовесов родился в Украине, однако позже получил гражданство Казахстана.
Во втором раунде в Братиславе соперником Марченко станет четвертый сеяный Камил Майхржак из Польши.
Источник — Sport.ua
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