Братислава. Марченко обыграл бывшего украинца Недовесова

В Братиславе проходит хардовый челленджер, где уже два украинца вышли во второй круг. Сегодня победить удалось Илье Марченко, который справился с Александром Недовесовым.

Марченко выиграл в двух сетах - 7:5, 7:6. Недовесов родился в Украине, однако позже получил гражданство Казахстана.

Во втором раунде в Братиславе соперником Марченко станет четвертый сеяный Камил Майхржак из Польши.

Вчера во второй круг вышел Сергей Стаховский.