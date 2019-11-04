Братислава. Стаховский уверенно обыграл Балажа и вышел во 2-й круг

Украинский теннисист Сергей Стаховский играет на хардовом турнире в Братиславе (Словакия).
В первом круге Стаховский встретился с венгром Аттилой Балажем и уверенно выиграл в двух сетах - 6:4, 6:4.
Не так давно Стаховский в составе сборной Украины встречался с Балажем в рамках Кубка Дэвиса. Тогда Сергей добыл победу, но наша сборная уступила.
Во втором раунде Сергея Стаховского ждет итальянец Стефано Травалья.
Источник — Sport.ua
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