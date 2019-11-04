Братислава. Стаховский уверенно обыграл Балажа и вышел во 2-й круг

22:15 — khatskevich_bog

ну не на поле же, в раздевалке, в семейной атмосфере, вообще среди самых нежных, это вот Вербич,Ш...

22:12 — Evgene Boykinyuk

по братски можно и минет сделать)

22:06 — khatskevich_bog

Надо признать что Вербич красивый, просто Денис не сдержал эмоции на поле

22:04 — Geniyfootball1985

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