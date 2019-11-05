Шэньчжэнь. Снигур сыграет на крупнейшем турнире в карьере

В финальном раунде квалификации турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000 украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла представительницу Китая Юань Юэ - 6:3, 6:1.
Для 17-летней киевлянки это крупнейший турнир за время выступлений на профессиональном уровне.
Ранее Снигур вышла в финал юниорского Итогового турнира, где уступила в двух сетах.
Источник — Большой теннис Украины
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