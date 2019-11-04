Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину, Монфис – в десятке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снова возглавил мировой рейтинг. Это случилось благодаря тому, что очки за прошлогодний Итоговый турнир забирают сразу же после последнего турнира ATP. Борьба за лидерство по окончании сезона все еще в разгаре, Новак Джокович может вернуть себе первое место уже на следующей неделе в Лондоне, где и состоится нынешний розыгрыш Итогового турнира.
Также отметим возвращение в десятку француза Гаэля Монфиса, бойфренда Элины Свитолиной. Он поедет в Лондон запасным, хотя имел отличный шанс занять восьмое проходное место.
Топ-10 рейтинг ATP
Что касается украинцев, то отдельно стоит отметить рывок на 100+ позиций Марата Девятьярова, который еще на позапрошлой неделе выиграл первый в карьере одиночный титул ITF (15-тысячник, поэтому очки дошли только сейчас). Также радует постепенный прогресс Илья Марченко, на этот раз у него +12 позиций за четвертьфинал на челленджере в Германии.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
Источник — Sport.ua
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