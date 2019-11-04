Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину, Монфис – в десятке

11:37 — AdvocatusDei

это тебе право выбора.... а по сути одно не мешает другому... главное, что не официальное место р...

11:36 — jekаfunny

Масловой пропаганды , называй вещи своими именами ,информацией от Футболов и не пахнет Так я...

11:34 — AdvocatusDei

ну не один, есть с тобой шушера (писал про нее) , есть и по приличнее в разы (тот же Трашер87)......

11:33 — SHAKHTeR_DNO

Ну да для беззубого с луженной жопой футбол это трОшки большее можно ещё руками в него играть как...

11:31 — jekаfunny

Ты правил элементарных не знаешь , господи какое « трошки більше» ты как раз типичный кузмич , ко...

11:30 — jekаfunny

Так я д один , а там вон сколько всяких леоненок метревелли и прочих