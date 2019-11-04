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Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину, Монфис – в десятке

Илья Марченко добавил 12 позиций

  • 04.11.2019 09:59
  • 1530 просмотров
  • 2 комментария
Рейтинг ATP. Надаль вернулся на вершину, Монфис – в десятке
© ATP. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль снова возглавил мировой рейтинг. Это случилось благодаря тому, что очки за прошлогодний Итоговый турнир забирают сразу же после последнего турнира ATP. Борьба за лидерство по окончании сезона все еще в разгаре, Новак Джокович может вернуть себе первое место уже на следующей неделе в Лондоне, где и состоится нынешний розыгрыш Итогового турнира.
 
Также отметим возвращение в десятку француза Гаэля Монфиса, бойфренда Элины Свитолиной. Он поедет в Лондон запасным, хотя имел отличный шанс занять восьмое проходное место.
 
Топ-10 рейтинг ATP
 

Что касается украинцев, то отдельно стоит отметить рывок на 100+ позиций Марата Девятьярова, который еще на позапрошлой неделе выиграл первый в карьере одиночный титул ITF (15-тысячник, поэтому очки дошли только сейчас). Также радует постепенный прогресс Илья Марченко, на этот раз у него +12 позиций за четвертьфинал на челленджере в Германии.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    B0N1K
    B0N1K, 04.11.2019 11:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 04.11.2019 10:05
    Увесь рейтинг українських тенісистів "особливо тішить"...!!!
    наступного року в тур повернеться Долгополов, можливо він зможе повернуться на свій колишній рівень
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 04.11.2019 10:05
    +3
    Увесь рейтинг українських тенісистів "особливо тішить"...!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 04.11.2019 10:05
    +3
    Увесь рейтинг українських тенісистів "особливо тішить"...!!!
    Ссылка
    B0N1K
    B0N1K, 04.11.2019 11:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 04.11.2019 10:05
    Увесь рейтинг українських тенісистів "особливо тішить"...!!!
    наступного року в тур повернеться Долгополов, можливо він зможе повернуться на свій колишній рівень
    Ссылка
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