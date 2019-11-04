Войти или Зарегистрироваться

БАРТИ: «В матче против Свитолиной воспользовалась полученными шансами»

Австралийская теннисистка – о победе на турнире WTA Finals

  • 04.11.2019 08:20
  • 439 просмотров
  • 0 комментариев
БАРТИ: «В матче против Свитолиной воспользовалась полученными шансами»
© WTA. Эшли Барти
Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в финале Итогового турнира WTA.
 
«Это был невероятный сезон, богатый на взлеты и падения. Думаю, было больше взлетов, чем падений. И в довершение всего я выиграла Итоговый турнир. Это очень особенный момент для меня. Это действительно крутое событие.
 
Чтобы успешно пройти всю турнирную неделю, нужно обыграть лучших из лучших. Этот триумф вернул меня в Майами, когда я впервые подряд обыгрывала соперниц из Топ-10. Это была очень стабильная неделя. С того времени я очень выросла и развилась как игрок. Также было очень важно отойти от разочарования после поражения в матче с Бертенс.
 
Сегодня моя игра была намного чище. Я воспользовалась полученными шансами. Сегодня я старалась больше задействовать удар справа, и было важно выходить вперед, чтобы заставлять больше двигаться Элину, что отлично сработало», – сказала Барти.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности