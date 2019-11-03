Элина СВИТОЛИНА: «Я не смогла использовать свои шансы в финале»

Украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в финальном матче Итогового турнира WTA против австралийки Эшли Барти дала пресс-конференцию, на которой рассказала о решающей игре в Китае и дальнейших планах.
Что интересного сообщила Свитолина после игры против Барти? Смотрите видео Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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