Элина СВИТОЛИНА: «Я не смогла использовать свои шансы в финале»

Украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения в финальном матче Итогового турнира WTA против австралийки Эшли Барти дала пресс-конференцию, на которой рассказала о решающей игре в Китае и дальнейших планах.

Что интересного сообщила Свитолина после игры против Барти? Смотрите видео Sport.ua.