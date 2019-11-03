Барти прервала серию Свитолиной из 9 выигранных финалов

Сегодня Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в двух сетах проиграла Эшли Барти – 4:6, 3:6.
Для украинки это первое поражение в финалах за три года. В ноябре 2016 года Свитолина в финале WTA Elite Trophy проиграла Петре Квитовой – 4:6, 2:6.
После этого у Свитолиной началась серия из 9 выигранных финалов подряд, которая оборвалась только сегодня.
Все финалы Свитолиной:
Источник — Sport.ua
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