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Барти прервала серию Свитолиной из 9 выигранных финалов

Украинка не проигрывала в решающих матчах три года

  • 03.11.2019 16:10
  • 944 просмотра
  • 1 комментарий
Барти прервала серию Свитолиной из 9 выигранных финалов
© WTA. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в двух сетах проиграла Эшли Барти – 4:6, 3:6.

Для украинки это первое поражение в финалах за три года. В ноябре 2016 года Свитолина в финале WTA Elite Trophy проиграла Петре Квитовой – 4:6, 2:6.

После этого у Свитолиной началась серия из 9 выигранных финалов подряд, которая оборвалась только сегодня.

Все финалы Свитолиной:

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.11.2019 16:46
    +1
    Барті ще й перервала серію з 5 поспіль поразок зі Світоліною. Всі серії рано чи пізно перериваються
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.11.2019 16:46
    +1
    Барті ще й перервала серію з 5 поспіль поразок зі Світоліною. Всі серії рано чи пізно перериваються
    Ссылка
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