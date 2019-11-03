ВИДЕО. Как Свитолина проиграла Барти. Обзор финала Итогового турнира

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Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 15:45 — denzellezned Розумію що чужим невдачам радіти не гарно, але я радію🤫 Еліночка щоб ти вигравала лише в московії...

Цуренко комментирует финал Итогового турнира WTA 15:43 — adidas77 комментатор - Я знаю, ти дуже любиш грати в Китае! Цуренко - Я ненавижу играть в Китае! Это эпик ...

Барти остановила Свитолину в финале Итогового турнира WTA 15:39 — sarra2008 Нажаль, ця серія повинна була колись закінчитися... Ешлі сьогодні була більш зарядженою та зібран... 15:38 — Bohdan_Polishchuk Ты хоть понимаешь что им насрать на политику?Она понимает что там Москва и Россия но это надо для...