ВИДЕО. Как Свитолина проиграла Барти. Обзор финала Итогового турнира

Сегодня Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в двух сетах проиграла Эшли Барти – 4:6, 3:6.
Вашему вниманию обзор матча:
Источник — YouTube
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Сегодня Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в двух сетах проиграла Эшли Барти – 4:6, 3:6.
Вашему вниманию обзор матча:
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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