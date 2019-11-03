Бабош и Младенович – чемпионки Итогового турнира в парном разряде

12:44 — kina_ne_bydet

Понимает падла, что Заря может отобрать у Динамо место в лч. Вот и хочет ослабить клуб.

12:29 — Vyaches Samojlov

Карьера Зинченко в МанСити немного напоминает карьеру Бернарда в Шахтере: бразильца тоже купили П...

12:12 — Vyaches Samojlov

ПС. Ну а пример "бегуна" из Шахтера - Зинченко - это скорее не только пример успешности игрока и ...