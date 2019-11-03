Бабош и Младенович – чемпионки Итогового турнира в парном разряде

В финале Итогового турнира WTA в парном разряде прошлогодние чемпионки, Тимея Бабош и Кристина Младенович, встречались с дуэтом Се Шувэй/Барбора Стрыкова.
Венгерско-французский дуэт одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 6 минут.
Финал. Парный разряд
Тимея Бабош/Кристина Младенович– Се Шувэй/Барбора Стрыцова – 6:1, 6:3
Также сегодня в финале Итогового турнира в одиночном разряде сыграют Элина Свитолина и Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
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