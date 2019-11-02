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Элина СВИТОЛИНА: «Завтра последний матч сезона и я надеюсь победить»

Украинская теннисистка прокомментировала выход в финал

  • 02.11.2019 14:54
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Элина СВИТОЛИНА: «Завтра последний матч сезона и я надеюсь победить»
© wtatennis.com

На Итоговом турнире украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал, одолев Белинду Бенчич, которая не смогла продолжить борьбу в третьем сете.

«Тяжело проводить матч и видеть, как твоя соперница заканчивает борьбу отказом из-за травмы. Это конец сезона, престижный турнир и все хотят выступить хорошо. Надеюсь, Бенчич вернется здоровой и более сильной».

«На этом турнире я ожидала, что будет тяжело, ведь это последнее соревнование года, а завтра будет последний матч года. Наконец-то. Оставлю силы, чтобы снова выиграть Кубок», - сказал Свитолина.

Украинка получит возможность защитить титул.

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Источник — Sport.ua

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